İspanya, İsrail ile 700 milyon euroluk askeri anlaşmayı iptal etti
16 Eylül 2025 17:13

İspanya, İsrail ile 700 milyon euroluk askeri anlaşmayı iptal etti

Gazze saldırılarına tepki olarak İspanya hükümeti, İsrailli Elbit Sistemleri’nden alınacak roketatar sistemi sözleşmesini feshetti. Daha önce tanksavar anlaşması da iptal edilmişti.

SHABER3.COM

İspanya hükümeti, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrail ile yapılan askeri anlaşmalardan birini iptal etti. Yaklaşık 700 milyon euro değerindeki roketatar sistemi alımı, 9 Eylül’de kamu platformunda feshedildi.

Haziran ayında da 287 milyon euroluk tanksavar füze fırlatıcı anlaşması iptal edilmişti. Başbakan Pedro Sanchez, İsrail’i “hastaneleri bombalayarak savunmasız halkı yok etmek” ve “masum çocukları açlıktan öldürmek”le suçladı.

Sanchez ayrıca, İsrail’e karşı askeri teçhizat yasağı, liman ve hava sahası kısıtlamaları ile soykırıma karışan kişilere ülkeye giriş yasağı getireceklerini duyurdu.
