Samanyolu Haber /Gündem / Madrid’de patlama! /20 Ocak 2021 18:18

Madrid’de patlama!

İspanya'nın başşehri Madrid'de Toledo Caddesi'ndeki bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, gelen ilk bilgilere göre, patlama sonrası çok sayıda kişi de yaralandı.

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

İspanya’nın başşehri Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. 

Patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle olduğu iddia edilirken, Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Madrid'de La Latina bölgesinde yer alan Toledo Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 7 katlı son dört katında şiddetli patlama meydana geldi. 

EN AZ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Madrid itfaiyesi, olay yerine 9 ambulans 11 itfaiye aracı yönlendirildiğini açıkladı

El Mundo gazetesi, patlamanın yüksek ihtimalle 'gaz patlaması' olduğunu iddia etti.
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