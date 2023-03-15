Samanyolu Haber /Gündem / İspanya’nın Rus gazı alımında rekor artış /15 Mart 2023 14:43

İspanya’nın Rus gazı alımında rekor artış

AB’nin Rus gazına uyguladığı ambargoya rağmen Avrupa ülkeleri Rusya’dan gaz almaya bir şekilde devam ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 
Rusya’dan İspanya'ya gaz ithalatı Şubat 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı.

İspanyol enerji şirketi Enagas'ın verilerine göre, Şubat 2023'te Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 oranında arttı.

İspanya’nın Şubat 2022'de 2 bin174 GWh olan (gigawatt saatt) Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te 5 bin 465 GWh'ye yükselerek toplam gaz ithalatının yüzde 17.2'sini oluşturdu.

Bilindiği gibi Rusya’dan Avrupa’ya boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı rekor seviyede azalırken sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı ise şaşırtıcı bir biçimde arttı.

Avrupa Birliği, kömür ithalatı yasağı ve petrol ambargosuna rağmen, AB ülkeleri Rus boru hattı gazı ve LNG alımına genel kısıtlamalar getirmedi, ancak bazı ülkeler bu tür alımları durduracaklarını açıkladı.
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