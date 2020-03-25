İspanya ölü sayısında Çin'i geçti: Bir günde 738 ölü

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere ülkede, ülkede son 24 saat içinde koronavirüs salgını nedeniyle 738 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi. Ülkede virüsle enfekte olan kişi sayısı da bir 39 bin 673'ten 47 bin 610'a yükseldi.







Böylece İspanya, ölümlü vakalar bakımından, salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geride bırakmış oldu. Ayrıca, İtalya'nın ardından salgından en çok etkilenen ikinci ülke haline geldi.





İtalya'da 6 bin 820, Çin'de ise 3 bin 285 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.



