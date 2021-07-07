İspanya oynadı İtalya turladı

Nurullah Kaya- Samanyoluhaber.com









Futbolun ana kuralı topla oynamaktır. Bunu en iyi ve en hızlı yapan takım rakibine karşı üstünlük kurar. İşte 2020 Avrupa Şampiyonası’nda İspanya bunu en iyi yapan takımlardan biriydi. Turnuvada yarı finale kadar başarılı maçlar çıkaran ve galip gelen İspanya bu kez istediği neticeyi alamadı.





İki takımda çok yetenekli isimler var ve güçler eşit gibiydi. İspanya, 90 dakika boyunca kontrollü ve hızlı oyunuyla rakibi İtalya’ya karşı etkili ve baskılı bir mücadele sergiledi. Maçta İtalyanları sık sık kilitleyen İspanya, oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Seri paslarla daima topu kendi ayağında tutmasını başaran İspanyol oyuncular İtalyanları sık sık sahada dolaştırdı. Zaman zaman uykudan uyanan İtalya ataklar yapsa da İspanya karşısında pek etkili olamadı. Ancak maçı kolay teslim etme niyetinde olmayan İtalyanlar heran her şeyi değitirebilecek güçlerinin olduğunu da hissettirdiler.





İkinci yarının ortalarına kadar devam eden İspanyanın üstünlüğü ve her iki takımın temkinli stratejileri 60. dakikadan yani golden sonra yerini biraz daha canlı bir futbola bıraktı. Maçtan galip gelmeyi daha çok arzulayan tarf kuşkusuz İspanyaydı.





İspanya, maçın ilk çeyreğinde oyunun bariz hakimiydi ve gola birçok kez yaklaştı ancak başarılı olmadı. Her iki takımın etkili atakları olsa da maçta İspanya daha üstün bir oyun sergiledi. İtalya’nın orta sahadan çıkmasına çok müsade etmeyen İspanyol oyuncular baskı üzerine baskı kurdu. Ancak hayal ettiği gol yollarına giremedi. İlk yarının sonlarına doğru her iki takım sahada daha temkinli top çevirdi. Soyunma odasına gol yemeden gitme düşüncesinin hakim olduğu dakikalarda İspanya’nın İtalyan kalesini sık sık uzaktan şutlarla yoklaması da netice vermedi. Danıel Olmo ve Mikel Oyarzabal’ın çektiği şutlar kalenin çok uzağından auta gitti.





İkinci yarıya etkili başlayan İspanya ilk yarıda olduğu gibi rakibinden daha üstün bir oyun oynadı. Maçın 49. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan İspanya aradığı gola çok yaklaşmıştı. Ancak kimsenin beklemediği ilk golü 60. dakikada İtalya attı. Federico Chiesa’nın bu golü maçın en önemli kırılma anı oldu. Bu dakikaya kadar kendi kalesindeki oyuna razı gibi görünen ama çok temkinli bir taktik sergileyen İtalya herkesi şaşırttı. Maçı bu kadar kolay vermek istemeyen İspanya tüm hatlarıyla yüklendi ve 80. dakikada Alvaro Morata beraberliği getiren golü attı. Her iki teknik direktör son dakikalarda yaptığı taktiksel değişikliklerle oyunun gidişatını çok değiştirmese de tempoyu yavaşlattı. Müsabakanın normal süresi 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda İtalyan oyuncuların daha rahat İspanyolların ise daha heyecanlı olduğu görüldü. Bu durum penaltı atışlarınada yansıdı. İtalya’da sadece Locatelli topu filelerle buluşturamazken İspanya’da Olmo ve Morata penaltıları atamayan isim oldu. Maçta en fazla mücadele eden ve öne çıkan isimlerinden biri olan Morata, penaltıyı kaçırdığına çok üzüldü. Finale çıkan İtalya’nın rakibini bugün oynanacak İngiltere Danimarka maçının galibi belirleyecek.