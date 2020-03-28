Samanyolu Haber /Dünya / İspanya, Prenses Teresa'ya ağlıyor /28 Mart 2020 22:59

İspanya, Prenses Teresa'ya ağlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 5 bin 862 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da kraliyet ailesi yasta.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 5 bin 862 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da kraliyet ailesi yasta. 

Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın 27 Mart Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. 

İspanyol prenses, dünyada Koronavirüs'e yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'nın başşehri Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.

İspanya'da son verilere göre, Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 862'ye yükseldi.
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