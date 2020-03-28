İspanya, Prenses Teresa'ya ağlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 5 bin 862 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da kraliyet ailesi yasta.





Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın 27 Mart Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.





İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı.





İspanyol prenses, dünyada Koronavirüs'e yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.





İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI





Fransa'nın başşehri Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.





İspanya'da son verilere göre, Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 862'ye yükseldi.