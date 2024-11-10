İspanya sel felaketinin ardından hükümete karşı ayakta: Ellerinizde kan lekesi var!

İklim krizi nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde bu yıl çok sayıda afet olurken, son olarak İspanya’nın doğusunda bulunan Valencia’da binlerce kişi Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı en kötü doğal afetlerden birini yaşadı. 220'den fazla kişinin ölümüne neden olan sel felaketi karşısında bölgesel yetkililerin ihmali nedeniyle protestolar düzenlendi.





'BİZİM ELİMİZDEKİ ÇAMUR, SİZDEKİ KAN LEKESİ'

Protestocular “Katiller!” diye bağırırken, Valencia Özerk Hükümeti Başkanı Carlos Mazon ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kınayan pankartlar taşıdı. Valencia hükümetini “beceriksiz” olarak tanımlayan bölge halkı, tüm kabinenin istifa etmesi gerektiğini haykırdı. Bir pankartta yer alan “Bizim ellerimiz çamurla, sizinkiler kanla lekeli” ifadesi sosyal medyada gündem oldu.





POLİS COPLA SALDIRDI

Felaketten etkilenen bölgelerde yaşayanlar Mazon'u, 29 Ekim akşamı saat 20'de, civardaki birçok kasaba ve köye su akmaya başladıktan çok sonra alarm vermekle suçluyor. Valencia belediye binası önünde çevik kuvvet polisiyle çatışan bazı protestocular, bölgesel hükümet merkezine doğru yürüyüşe geçti. Polis, göstericileri cop kullanarak dağıttı.





80 KİŞİ KAYIP

İspanya’nın bazı köylerinde temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 80 kişinin kayıp olduğu aktarılıyor. Özerk hükümet başkanı Carlos Mazon, bölgesel bir yayın kuruluşa yaptığı açıklamada, ''Yetkilileri sorumlu tutmak için zamanın olacağını” ancak, şimdi “sokakları temizlemek, insanlara yardım etmek ve yeniden inşa etmek için devam etme zamanı olduğunu” ifade etmişti. İspanya Kralı Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez'in geçen haftaki ziyareti sırasında Valencia'da protesto gösterileri yapılmış, kraliyet mensupları ve yetkililerin üzerine çamur atılmıştı.