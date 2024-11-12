İspanya, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor

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Tsunami benzeri seller İspanya'nın doğusunu kasıp kavururken, kayıp insanları arama çalışmaları da giderek daha umutsuz bir hal alıyor.İspanya'nın doğusunu yıkıp geçen tsunami benzeri sellerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen felaketten etkilenen bölgeler hala toparlanmakta zorlanıyor.Ceset arama ve hayatta kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, ölü sayısının artmaya devam edeceğinden endişeli.Ülkenin yıkıcı sel felaketlerine maruz kalan bölgeleri şimdi de çöp yığınları ile bunlara eşlik eden fareler ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geliyor.Valensiya'nın Alfafar kasabasında 83 yeraltı çöp kutusu aşırı hava koşulları nedeniyle sular altında kaldı. Şimdi bunların yerine 600 yerüstü çöp kutusu yerleştirildi, ancak toplam atık toplama kapasitesi üçte bir oranında azaldı.Yerel yetkililer, etkilenen bölgelerdeki çöplerin geri dönüşüm ve atık yönetim tesislerine götürülmesi için askeri kamyonların organize edilmesi çağrısında bulunuyor.Tesisler sadece 10 km uzaklıkta olmasına rağmen, yol tıkanıklığı nedeniyle şu anda kamyonların oraya ulaşması üç saat civarında sürüyor.Çöplerin birikmesi bir halk sağlığı sorunu yarattı ve sellerin ardından farelerin çoğalmasıyla daha da kötüleşti.Sel felaketinden neredeyse iki hafta sonra, Valensiya'daki kurtarma ekipleri hâlâ kayıp olan 32 kişinin yerini tespit etmek için zamana karşı yarışıyor.Kayıp kişilerin aranmasını kolaylaştırmak için nehirleri ve denizi birbirine bağlayan bentlerin açılmasının ardından arama çalışmaları bölgenin kıyı kesimlerinde yoğunlaşırken, yerel çiftçiler de acil servislere rehberlik ediyor.Seller nedeniyle 220'den fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de ev ve iş yerlerini kaybetti. Sokaklar ise hâlâ çamur ve enkazla kaplı durumda.Felaketten etkilenen bölgelere yardım göndermek isteyen binlerce gönüllü, başkent Madrid ve diğer bölgelerden kişilerle oluşturulan arama kurtarma ekiplerine katılmak için sokaklara döküldü. Gönüllüler, öncelikle araçları çekip, çamur ve enkazı temizleyerek bölge sakinlerinin evlerine, dükkânlarına ve işyerlerine ulaşmalarını sağlamaya çalıştı.Bazı gönüllüler, yetkililer tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarını dile getirdi.Valensiya'dan iki genç gönüllü, "Bir kapıyı çalıyorsunuz, yardıma ihtiyaçları olup olmadığını soruyorsunuz ve 'evet' diyorlar. Herkesin çok fazla yardıma ihtiyacı var, yeterli yardım yok," dedi.Valensiya'da yaklaşık 17.000 asker, Sivil Muhafızlar ve Ulusal Polis görev başında. Askeri kamyonlar, ağır iş makineleri, helikopterler ve donanma gemileri, arama kurtarma, yardım dağıtımı ve temizlik çalışmalarında aktif olarak yer alıyor.Valensiya'da toplanan binlerce kişi, İspanyol yetkililerin geçen hafta yaşanan sel felaketine müdahalesini protesto etti.Yerel halk, yetkililerin yavaş tepki vermesi ve selin tehlikelerine ilişkin uyarıların çok geç gönderilmesi nedeniyle müdahalenin yanlış yönetildiğine inanıyor.Sivil gruplar tarafından düzenlenen gösteride felaketin ele alınışı kınandı ve bölgesel hükümet başkanı Carlos Mazon'un istifası istendi.Birçok protestocu "Mazon İstifa!" sloganları atarken, diğerleri "Bizi Öldürdünüz!" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.