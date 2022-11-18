Samanyolu Haber /Dünya / İspanya şokta: 52 ton kenevir ele geçirildi /18 Kasım 2022 17:04

İspanya şokta: 52 ton kenevir ele geçirildi

İspanyol polisi tarihinin en büyük uyuşturucu baskınını gerçekleştirdi. Yetkililer 52 ton kenevir ele geçirdi.

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İspanyol polisi bugün bir açıklama yaparak ülke tarihinin en büyük uyuşturucu baskınının gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Katalonya bölgesinin kuzeydoğusunda gerçekleşen operasyonda 52 tondan fazla kenevirin ele geçirildiği belirtildi.

Yetişkin bir kambur balinadan daha ağır olan uyuşturucu maddeyi ele geçiren yetkililer ayrıca kenevir yetiştirilen 8 tarlayı da mühürledi.

20 kişi gözaltına alınırken, polis aşırı elektrik tüketimi şikayetiyle yaptığı baskının tesadüf olduğunu da duyurdu. 187 bin bitkiye el konulurken İspanya’da bu ayın başında 32 ton kenevir ele geçirilmişti.

Yetkililer ele geçirilen kenevirin piyasa değerinin 125 milyon euroyu geçebileceğini de dile getirdi.
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