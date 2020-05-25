İspanya Temmuz'da turizm sezonunu açıyor: Yabancıya karantina kalkacak

Koronavirüs kaynaklı ölümün 28 bini geçtiği turizm ülkesi İspanya’da salgına karşı aldığı önlemleri gevşetmeye başladı. Yurt dışından gelenler için 2 haftalık karantina uygulamasının devam ettiği ülkede, uygulamanın temmuzdan itibaren askıya alınabileceği ifade edildi.







Yerel bir radyo kanalı olan Onda Cero'da konuşan İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki haftalık karantina uygulamanın temmuz ayında durdurulabileceğini belirterek, turistlerin o zaman için rezervasyonunu yapabildiklerini söyledi.





Maroto, "Yaz tatili için temmuzda İspanya'ya gelmeye yönelik planlar yapmak kesinlikle yanlış olmaz" ifadesini kullandı.