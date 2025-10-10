Samanyolu Haber /Dünya / İspanya, Trump'ı kızdırdı: 'Belki de NATO'dan atılmalı' /10 Ekim 2025 13:54

İspanya, Trump'ı kızdırdı: 'Belki de NATO'dan atılmalı'

ABD Başkanı Trump, NATO üyelerinden GSYİH'lerinin yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırmalarını talep etti. İspanya, bu hedefe bağlı kalmayı reddeden tek ülke oldu. Trump İspanya’nın “belki de NATO’dan atılması gerektiğini” söyledi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü, İspanya'nın savunma harcamalarını artırma taahhüdünü vermemesi nedeniyle NATO'nun İspanya'yı ittifaktan çıkarmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşmede İspanya’nın NATO’dan atılmasına ilişkin Fin lidere, "Geride kalan bir ülke var: İspanya. Onları arayıp neden geride kaldıklarını öğrenmelisiniz. Bizim yaptığımız şeyler sayesinde iyi durumdalar. [İspanya’nın harcama taahhüdünü reddetmesi] Bunun için hiçbir mazeretleri yok, ama sorun değil. Açıkçası, belki de onları NATO'dan atmalısınız” dedi.

Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü bugün açıklanacak: Norveç tepkiden endişeli Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü bugün açıklanacak: Norveç tepkiden endişeli

SADECE MADRİD REDDETMİŞTİ
NATO üyesi ülkeler haziran ayında yapılan bir zirvede, Trump'ın GSYİH'nın yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma talebini kabul etti. Bu tutarın yüzde 3,5'i temel askeri harcamalara, yüzde 1,5'i ise daha geniş güvenlikle ilgili yatırımlara ayrılacak. İspanya, bu hedefi kabul etmeyi reddeden tek ülke oldu.

‘İSPANYA İLE KONUŞMALISINIZ’
Trump, büyük ölçüde Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgaline yanıt olarak askeri harcamalarını artıran Finlandiya'yı övdü. “Bu konuda harikaydınız. İspanya ise öyle değildi,” dedi Stubb'a toplantıda.

“Bunu yapmayan İspanya'ydı, bu yüzden bence sizler İspanya ile konuşmaya başlamalısınız.”

SANCHEZ ‘%2,1 YETERLİ’ DİYOR
İttifakın verilerine göre İspanya, 2023 yılında GSYİH'sının %1,2'sinden azını savunma harcamalarına ayıran NATO'nun en az harcama yapan ülkeleri arasında yer alıyor. Başbakan Pedro Sánchez, ülkesinin savunma taahhütlerini yerine getirmek için GSYİH'nın sadece %2,1'ini yatırması gerektiğini savunuyor.

Rusya Avrupa ülkelerine girmişti: NATO savaş jetlerini kaldırıyor! Rusya Avrupa ülkelerine girmişti: NATO savaş jetlerini kaldırıyor!

‘%2 DEĞİL %5 ÖDEMELERİNİ İSTEDİM’
Trump, savunma talepleriyle ilgili olarak, “Onlardan [NATO müttefiklerinden] %2 değil, %5 ödemelerini istedim ve çoğu kişi bunun gerçekleşmeyeceğini düşündü, ancak neredeyse oybirliğiyle kabul edildi” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya, Trump'ı kızdırdı: 'Belki de NATO'dan atılmalı' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:00