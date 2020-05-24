Ülkede protestolar yayılıyor ama :İspanya turistlere sınırlarını Temmuz ayında açacak

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya yabancı turistlere kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açacak. Başbakan Pedro Sanchez, bugün ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "Temmuz ayından itibaren yabancı turistler güvenli koşullar altında yeniden kabul edilmeye başlanacak” dedi. Sanchez, "Turistlerin riske girmemesini ve bizim için de risk oluşturmamasını garanti edeceğiz” şeklinde konuştu.









Başbakan Sanchez'in açıklamaları, ülkede en kısa zamanda turizmin yeniden canlanmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Avrupa'da salgının etkili olduğu İtalya'nın turistlere 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacağını duyurması, İspanya'da da turizmin daha önce canlanacağı beklentisi yaratıyordu.





Sosyalist Başbakan Sanchez üzerindeki baskıyı artıran iş dünyası ve muhalefet, hükümeti Euro Bölgesi içindeki dördüncü büyük ekonomi olan İspanya'yı çöküşe sürüklemekle suçluyor.





Başbakan Sanchez ise ulusa sesleniş konuşmasında suçlamaları reddederek, sağlık ile ekonomi arasında herhangi bir "çatışma” olmadığını belirtti. Sanchez, İspanya turizminde iki unsura dikkat edileceğini, bunların da ekolojik süreklilik ve sağlık açısından güven olduğunu vurguladı.





Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos da, sınırların açılması konusunda "İspanyol halkına hâlâ sokağa çıkma kısıtlamaları uygularken, yabancı turistlerin girişine izin veremeyiz” açıklamasında bulundu.





Sanchez'e istifa çağrısı





Sağ popülist Vox Partisi'nin çağrısı ile bugün Madrid, Barcelona gibi kentlerde düzenlenen protesto gösterilerinde Sanchez'in istifası istendi. Araç konvoyları ile protestoya katılan göstericiler, korna çalarak "Yaşasın İspanya,” "Özgürlük, özgürlük, özgürlük” ve "Sanchez istifa” şeklinde sloganlar attılar. Yürüyerek gelenlerin olduğu gösteride, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı da dikkati çekti.









İspanya parlementosundaki üçüncü büyük grubu oluşturan Vox Partisi'nin lideri Santiago Abascal Conde, Madrid'deki gösteride en önde yer aldı. Üzeri açık bir otobüs ile gösteriye katılan Santiago Abascal Conde, Sanchez hükümetini ülkeyi çöküşe sürüklemek ve yaklaşık 47 milyon vatandaşın özgürlüğünü kısıtlamakla suçluyor. Hükümete aynı suçlamaları yönelten ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP) ise gösterilere katılma çağrısında bulunmadı.





Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ortasında sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları getiren hükümet, önlemleri gevşetmeye başlamış, ancak acil durumun 6 Haziran'a kadar uzaltılması kararını almıştı. Hükümetin dört kademeli gevşetme planlarının Haziran ayından itibaren uygulanması öngörülüyor. 230 binden fazla vakanınkaydedildiği İspanya'da 28 binden fazla kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.