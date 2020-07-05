Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da 270 bin kişi karantinaya alındı /05 Temmuz 2020 17:00

İspanya'da 270 bin kişi karantinaya alındı

Korona virüsünde 28 binden fazla can kaybına sahne olan İspanya'da ikinci dalga korkusu yeniden karantina getirdi. İki farklı bölgede toplamda 270 bin kişinin yaşadığı alanda yeniden kısıtlama kararları alındı.

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Korona virüsü salgınında en çok can kaybına sahne olan ülkelerden İspanya’da, iki ayrı bölgede ikinci dalga endişesiyle karantina kararları alındı. Kuzeydoğudaki Katalonya bölgesindeki Segria’da 200 binden fazla kişinin, kuzeybatıdaki Galiçya’da da yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bir alanda yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları ilan edildi.

Galiçya’daki karantina alanına dışarıdan sadece iş için gelenlerin girişine izin verilirken, yeni vaka patlamalarının bazı barlarla ilişkili olduğu açıklandı. Yerel yetkililer, bölgede şu an 258 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Bölgede plaj ve havuzlarda bile maske takma zorunluluğu da getirildi.

Katalonya’daki Segria bölgesinde de aynı şekilde insanların evlerinden çıkmalarına izin veriliyor ama bölgeye dışarıdan giriş çıkışlar sınırlandırılmış durumda.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa ise iki yerel yöentimin aldığı kararları yakından izlediklerini belirterek, “Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamaları eğriyi düzleştirmekte kilit önem taşıyordu. Şimdi de yeni patlamaları durdurmak için bunlara ihtiyaç duyuluyor” dedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede şu ana dek 205 bin 545 yeni vaka tespit edildi; 28 bin 385 kişi öldü. 
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