Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da 42 yıl sonra bir ilk yaşanıyor /07 Ocak 2020 23:11

İspanya'da 42 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

İspanya'da kurulan yeni hükümet ülkede 42 yıl gibi uzun bir aradan sonra kurulan ilk koalisyon hükümeti oldu.

SHABER3.COM

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.

Böylelikle İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.

PSOE ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının kurduğu koalisyon, meclisteki ikinci tur oylamada sadece iki milletvekili farkla çoğunluğu elde etti.

Meclisteki 350 milletvekilinin katıldığı oylamada 167 "evet", 165 "hayır" ve 18 "çekimser" sonucu çıktı.

İspanyol meclisinde 350 sandalyenin 120'si PSOE, 35'i de Unidas Podemos ittifakında bulunurken, kurulan koalisyona 6 küçük siyasi partinin verdiği destek salt çoğunluk (176) için yeterli olmadı.

PSOE-Unidas Podemos hükümeti, ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan EH Bildu ittifakının "çekimser" oylarıyla verdiği destek sayesinde basit çoğunlukla güvenoyu aldı.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da kurulan yeni hükümette Başbakan Pedro Sanchez ve bakanların en geç yarın Kral 6. Felipe huzurunda yemin ederek görevlerine resmen başlamaları öngörülüyor.

Bu gelişmeyle birlikte 2015'ten bu yana 4 genel seçimin yapıldığı İspanya'da art arda 3'üncü kez azınlık hükümeti kurulmuş oldu. PSOE-Unidas Podemos koalisyonu, ülkede yaklaşık 250 gün süren hükümetsiz muğlak duruma son verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'da 42 yıl sonra bir ilk yaşanıyor Sonraki Haber >>

İzlerken kalbiniz durabilir!

İzlerken kalbiniz durabilir!

Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:37