Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 500 kişi öldü /20 Temmuz 2022 21:42

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 500 kişi öldü

İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasında en az 500 kişi yaşamını kaybetti.

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 500 kişi öldü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı. Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

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