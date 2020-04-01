Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'da bilanço ağırlaşıyor /01 Nisan 2020 15:48

İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

İspanya'da bir gün içinde 864 daha hayatını kaybetti. İtalya sokağa çıkma yasağını Nisan ortasına kadar uzattı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 42 bini aştı.

SHABER3.COM

 İspanya’da bir gün içinde 864 kayıp 

İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı 102 bin 136’ya ulaştı. İspanya Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün içinde 8 bin 189’dan 9 bin 53’e yükseldiğini açıkladı. 864  kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bir gün içinde yaşanan en büyük kayıp kayıtlara geçti.

 İtalya sokağa çıkma yasağını Nisan ortasına kadar uzattı

Dünyada koronavirüsten en çok can kaybının yaşandığı İtalya’da hükümet, sokağa çıkma yasağını 13 Nisan’a kadar uzattı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Görülen ilk olumlu işaretleri, ‘tehlike ortadan kalktı’ şeklinde yorumlamamalıyız. Veriler doğru yolda olduğumuzu ve alınan radikal kararların meyvelerini verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

Dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 851 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 42 bin 53 olarak kaydedildi. 2019’un Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan virüs, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. 1 Nisan itibarıyla, virüs nedeniyle en fazla vaka görülen ülke 187 bin 625 vakayla ABD oldu. En fazla can kaybı ise 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da kaydedildi. 8 bin 464 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya ise en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu. Reuters verilerine göre Almanya en fazla vaka bildiren beşinci ülke olurken, Türkiye onuncu sırada yer aldı. En az vaka görülen ülke ise 3 bin 308 vaka ile Çekya oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'da bilanço ağırlaşıyor Sonraki Haber >>

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:26