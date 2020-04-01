İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

İspanya’da bir gün içinde 864 kayıp

İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı 102 bin 136’ya ulaştı. İspanya Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün içinde 8 bin 189’dan 9 bin 53’e yükseldiğini açıkladı. 864 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bir gün içinde yaşanan en büyük kayıp kayıtlara geçti.

İtalya sokağa çıkma yasağını Nisan ortasına kadar uzattı





Dünyada koronavirüsten en çok can kaybının yaşandığı İtalya’da hükümet, sokağa çıkma yasağını 13 Nisan’a kadar uzattı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Görülen ilk olumlu işaretleri, ‘tehlike ortadan kalktı’ şeklinde yorumlamamalıyız. Veriler doğru yolda olduğumuzu ve alınan radikal kararların meyvelerini verdiğini gösteriyor” diye konuştu.





Dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 851 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 42 bin 53 olarak kaydedildi. 2019’un Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan virüs, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. 1 Nisan itibarıyla, virüs nedeniyle en fazla vaka görülen ülke 187 bin 625 vakayla ABD oldu. En fazla can kaybı ise 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da kaydedildi. 8 bin 464 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya ise en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu. Reuters verilerine göre Almanya en fazla vaka bildiren beşinci ülke olurken, Türkiye onuncu sırada yer aldı. En az vaka görülen ülke ise 3 bin 308 vaka ile Çekya oldu.

