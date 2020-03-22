İspanya'da bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Avrupa’da koronovirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da vaka sayısı 28 bin 500’ü aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, vaka sayısının bir önceki güne göre 3 bin 500 arttığı belirtildi.







Hastalık nedeniyle de 1720 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Can kaybının bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 30 arttığı belirtiliyor. Cumartesi günü ölü sayısı 1326 olarak tespit edilmişti.





İspanya’da salgının en etkili olduğu kent olan Madrid’deki hasta sayısı yaklaşık 10 bin olarak kaydedildi. İspanya’da bir haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Medyaya yansıyan haberlere göre, hükümet sokağa çıkma yasağını 12 Nisan’a kadar uzatmayı planlıyor.