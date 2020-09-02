Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da bir günde 8 binden fazla vaka tespit edildi /02 Eylül 2020 23:58

İspanya'da bir günde 8 binden fazla vaka tespit edildi

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da son 24 saatlik dilimde 8 binden fazla yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

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İspanya'da son 24 saatte 8 bin 581 kişide daha Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 479 bin 554'e ulaştı.

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 581 kişide daha virüs tespit edildiği, 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 479 bin 554’e, toplam can kaybı ise 29 bin 194’e ulaştı.

Ülke genelinde son 2 haftada yaklaşık 100 binden fazla vaka tespit edilirken, başkent Madrid ve Bask salgından en fazla etkilenen bölgeler oldu.

Madrid’de hastane doluluk oranının yüzde 16 olduğunu aktarılırken, bu oranın ulusal ortalamasının yüzde 6 olduğunu vurguladı.
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