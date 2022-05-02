İspanya'da casus yazılım skandalı büyüyor: Başbakan da gözetlenmiş

İsrailli yazılım şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımıyla İspanya'da takip edilen siyasi yetkililerin sayısı arttı.





İspanya'nın bağımsızlıkçı bölgesi Katalonya'nın başkanı Pere Aragonès ve onlarca yetkilinin telefonlarının casus yazılım Pegasus ile gözetlendiğinin tespit edilmesinin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in de benzer şekilde takip edildiği ortaya çıktı.





SAVUNMA BAKANI DA TAKİP EDİLMİŞ





Associated Press'in (AP) haberine göre, İspanya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Félix Bolaños bugün düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Pedro Sánchez'in cep telefonunun Mayıs 2021'de, Savunma Bakanı Margarita Robles'in ise Haziran 2021'de Pegasus'la gözetlendiğini tespit ettiklerini aktardı.





Bolaños, ihlallerin önemli miktarda verinin elde edilmesiyle sonuçlandığını ve raporların daha fazla soruşturma için İspanya Ulusal Mahkemesine aktarıldığını söyledi. Bolaños, "Bunun yasadışı ve yetkisiz bir müdahale olduğundan şüphemiz yok" mesajı verdi.



