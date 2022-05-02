İspanya'da casus yazılım skandalı büyüyor: Başbakan da gözetlenmiş

İsrailli yazılım şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımıyla İspanya'da takip edilen siyasi yetkililerin sayısı arttı.
İspanya'nın bağımsızlıkçı bölgesi Katalonya'nın başkanı Pere Aragonès ve onlarca yetkilinin telefonlarının casus yazılım Pegasus ile gözetlendiğinin tespit edilmesinin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in de benzer şekilde takip edildiği ortaya çıktı.
SAVUNMA BAKANI DA TAKİP EDİLMİŞ
Associated Press'in (AP) haberine göre, İspanya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Félix Bolaños bugün düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Pedro Sánchez'in cep telefonunun Mayıs 2021'de, Savunma Bakanı Margarita Robles'in ise Haziran 2021'de Pegasus'la gözetlendiğini tespit ettiklerini aktardı.
Bolaños, ihlallerin önemli miktarda verinin elde edilmesiyle sonuçlandığını ve raporların daha fazla soruşturma için İspanya Ulusal Mahkemesine aktarıldığını söyledi. Bolaños, "Bunun yasadışı ve yetkisiz bir müdahale olduğundan şüphemiz yok" mesajı verdi.
Skandalın ortaya çıkması sonrası devlet sırlarıyla ilgili özel bir meclis komisyonu kurulduğu aktarıldı. İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) başkanının bu hafta içinde milletvekilleri tarafından sorgulanması bekleniyor, ancak tartışmaların kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.
NE OLMUŞTU?
Citizen Lab dijital haklar grubu, dünya çapında gazeteciler, hak savunucuları, avukatlar, siyasetçilerin de aralarında olduğu binlerce kişinin telefonlarını takip etmek ve dinlemek için kullanılan Pegasus casus yazılımının 65 Katalan siyasetçiyi de kapsadığını açığa çıkarmıştı.
Katalan yönetimi, skandalın ortaya çıkmasının ardından İspanya hükümeti ve istihbaratına tepki göstererek sorumlular cezalandırılana kadar ulusal makamlarla ilişkileri askıya aldığını açıklamıştı