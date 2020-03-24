İspanya'da huzurevinde terk edilmiş yaşlılar bulundu

Avrupa’da İtalya’nın ardından en ağır korona virüsü salgınına sahne olan İspanya’da ordu, birden fazla huzurevinde terk edilmiş yaşlılar buldu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, bazı kişilerin yataklarında ölmüş halde bulunduğunu açıkladı.

Salgında ölü sayısının 2 bin 182’ye çıktığı İspanya’da, askerler huzurevlerini dezenfekte etmek için sahaya sürülmüştü. Bakan Robles ise “Ordu bazı huzurevi ziyaretlerinde, tamamen terk edilmiş, bazen yataklarında ölmüş yaşlılar buldu” ifadelerini kullandı. Virüs salgınının ardından huzurevlerindeki işlerini terk eden kişiler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.





CENAZELERİ BEKLETİLECEK





Yataklarında ölen kişilerin, korona virüsünden ölüp ölmedikleri bilinmediği için yaklaşık 24 saat bekletilebileceği, zira virüse karşı korumalı giysileri olan kişilerce gömülmeleri gerektiği belirtildi.





Madrid’de belediyenin cenaze evinin koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle Covid-19’dan ölenlerin cenazelerini almayacağı, kentin en büyük buz pateni pistinin geçici morg olarak kullanılacağı açıklandı.