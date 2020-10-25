Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da OHAL! /25 Ekim 2020 22:43

İspanya'da OHAL!

İspanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vak'alar sebebiyle olağanüstü hâl (OHÂL) ilan edildi. Salgınla mücadelede alınan yeni kararlara göre gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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İspanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarındaki artışın akabinde hükûmet ulusal çapta olağanüstü hâl (OHÂL) ilan ederken, gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı. 

Başbakan Pedro Sanchez bugünden itibaren yerel saatle 23:00-06:00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. 

Sanchez, OHÂL kapsamında bölgesel yönetimlerin bölgeler arası seyahatleri yasaklayabileceğini ifade ederken, yeni kısıtlamaların 15 günden 6 aya uzatılması için parlamentodan onay isteyeceğini açıkladı.

Başbakan Sanchez, bölgesel yönetimlerin isterlerse sokağa çıkma yasağı saatlerinde 1 saatlik esneklik yapabileceklerini belirtti. 

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Bölgeler arasındaki hareket kısıtlamalarının bölge liderleri tarafından belirleneceğini aktaran Sanchez, bölgeler arası hareketlere sadece iş ve tıbbi ihtiyaçlara bağlı olarak izin verileceğini dile getirdi. 

Başbakan Sanchez, "İçinde bulunduğumuz durum aşırı, geçen yarım yüzyıldaki en ciddi durum." dedi.

OHÂL kararında Kanarya Adaları için muafiyet getirilirken, halka açık ve özel toplantılar 6 kişi ile sınırlandırıldı.

İspanya’da toplam vak'a sayısı 1 milyon 110 bin 372’ye, toplam can kaybı ise 34 bin 752’ye ulaştı. 
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