'İspanya'da ölü sayısı, yüzde 60 daha fazla'

Avrupa’daki Covid-19 salgınında İtalya ve İngiltere’den sonra en fazla can kaybına sahne olan İspanya’da, ölü sayısının resmi rakamlarda ifade edilenden yaklaşık yüzde 60 oranında daha fazla olduğu iddia edildi. İspanyol gazetesi El Pais, şüpheli ölümleri incelediği haberinde, ülkede 44 bin 868 kişinin korona virüsünden ölmüş olabileceğini yazdı. Madrid hükümetinin açıkladığı resmi ölü sayısı ise 28 bin 432.







El Pais’in haberinde, resmi ölü sayısının sadece resmen korona virüsü teşhisi konan kişileri içerdiğine ve hiç test yapılmadan ölenlerin sayılmadığına dikkat çekildi. Haberde, 44 bin 868 sayısına, bütün şüpheli ve teyitli ölümlere ilişkin bölgesel istatistiklerin incelenmesi ile varıldığı belirtildi.





İspanyol Sağlık Bakanlığı ise haberin yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Covid-19 ölümlerini kayıtlara geçirirken uluslararası protokollere uyduklarını belirtti.