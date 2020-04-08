İspanya'da ölüm sayısı 15 bine yaklaştı

İspanya'da Salgın Nedeniyle Can Kaybı 14 Bin 555 Kişiye Ulaştı





İspanya'da son 24 saatte 757 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 14 bin 555'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 146 bin 690 olarak açıklandı. İspanya'da günlük can kaybı oranı yüzde 5,7'den yüzde 5,5'e geriledi. Ancak ülkede uygulanan tüm önlemlere rağmen toplam vaka sayılarındaki artışının sürdüğüne dikkat çekiliyor. Son bir günde 6 bin 180 kişide daha virüs tespit edildi.



