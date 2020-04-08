Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'da ölüm sayısı 15 bine yaklaştı /08 Nisan 2020 15:15

İspanya'da ölüm sayısı 15 bine yaklaştı

İspanya'da Corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayısı 14 bin 555 kişiye ulaştı. Ölüm oranları yüzde 5,7'den yüzde 5,5'e gerilese de vaka sayılarındaki artış sürüyor. İspanya'da görülen toplam vaka sayısı 146 bin 690 kişiye ulaştı

SHABER3.COM

İspanya'da Salgın Nedeniyle Can Kaybı 14 Bin 555 Kişiye Ulaştı

İspanya'da son 24 saatte 757 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 14 bin 555'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 146 bin 690 olarak açıklandı. İspanya'da günlük can kaybı oranı yüzde 5,7'den yüzde 5,5'e geriledi. Ancak ülkede uygulanan tüm önlemlere rağmen toplam vaka sayılarındaki artışının sürdüğüne dikkat çekiliyor. Son bir günde 6 bin 180 kişide daha virüs tespit edildi.

 Euro Grubu İtalya'ya yardımda uzlaşamadı

Euro Grubu maliye bakanları koronavirüs pandemisinin ekonomik açıdan olumsuz etkilediği  İtalya ve benzer durumdaki diğer ülkelere yardım konusunda uzlaşmaya varamadı. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, konu ile ilgili müzakerelerin 16 saatten fazla sürdüğünü ve gece yarısı kesildiğini söyledi. Görüşmelere Perşembe günü devam edilmesine karar verildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'da ölüm sayısı 15 bine yaklaştı Sonraki Haber >>

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:57