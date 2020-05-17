İspanya'da ölüm sayısı ilk kez 100'ün altına indi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı. Covid-19 teşhisi konulan hastalarda son iki ayın en düşük günlük ölüm sayısı açıklandı. İspanya'nın kademeli normalleşme süreci kapsamında ikinci aşamaya geçen yerlerin oranı 18 Mayıs'ta yüzde 51'den yüzde 70'e çıkarılacak.







Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.





Ülkede, dün 102 olarak açıklanan Covid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 87'ye düştü.





Bu, İspanya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölümlerde 12 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti.





Ayrıca olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayıları ilk defa 100'ün altına inerken, en yüksek ölüm sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.





Bakanlık son verilerin ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 650 olarak duyurdu.





Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 421 artışla 231 bin 119 olduğu bildirildi.





Yeni vakalardan 28'i acil servis olmak üzere 327'sinin hastaneye yatırıldığı bilgisi verildi.





Covid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da 147 bini geçti.