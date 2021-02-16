İspanya'da polis üniversite bastı: Rapçi Hasel 'teröre destek' suçlamasıyla tutuklandı

Teröre destek vermek ve kraliyet ailesine hakaret etmek gibi suçlamalarla aranan ve 9 ay hapis cezası bulunan rapçi Hasel, İspanya polisinin Lleida Üniversitesi'ne kalabalık ekiplerle gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Geçtiğimiz cuma gününe kadar teslim olması istenen Hasel, pazartesi günü arkadaşları ve destekçileriyle Lleida Üniversitesi binasına sığınmıştı.
Operasyon sırasında Hasel ve destekçilerinin polise direndiği ve sandalyelerin kullanıldığı kısa süreli bir catışmaya girildiği belirtildi.
Polis aracına bindirildiği sırada Hasel, "Zafer bizim olacak. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hasel'in tutuklanması İspanya'da 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını yeniden canlandırdı.
Radikal sol görüşleriyle bilinen Hasel, Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan ETA'yı öven ve İspanyol yargısını Nazi mahkemelerine benzeten şarkılarındaki sözlerden ötürü 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasel'in serbest bırakılması için 200'den fazla sanatçı dilekçe imzaladı. Twitter'da da "#FreeHasel (Hasel'e özgürlük)" hashtagiyle kampanya başlatıldı.