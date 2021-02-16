İspanya'da polis üniversite bastı: Rapçi Hasel 'teröre destek' suçlamasıyla tutuklandı

Teröre destek vermek ve kraliyet ailesine hakaret etmek gibi suçlamalarla aranan ve 9 ay hapis cezası bulunan rapçi Hasel, İspanya polisinin Lleida Üniversitesi'ne kalabalık ekiplerle gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.







Geçtiğimiz cuma gününe kadar teslim olması istenen Hasel, pazartesi günü arkadaşları ve destekçileriyle Lleida Üniversitesi binasına sığınmıştı.





