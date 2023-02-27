Samanyolu Haber /Spor / İspanya'da savcılık Arda Turan'ı vergi kaçırmakla suçladı /27 Şubat 2023 19:45

İspanya'da savcılık Arda Turan'ı vergi kaçırmakla suçladı

İspanya'da savcılık Arda Turan'ı 828 bin euro vergi kaçırmakla suçladı

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İspanya'nın Barcelona kentinde savcılık, Arda Turan'ı Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadığı dönemlerle bağlantılı olarak vergi kaçırmakla suçladı.

Football Espana haberine göre, savcılık Arda Turan'ı 2015 ile 2016 yılları arasında 828 bin euro vergi kaçırmakla suçladı.

Haberde Arda Turan'ın bu yıllarda gereken vergiyi ödediğine dair ifadesine yer verilerek, anlaşma yoluyla dava açılmadan soruşturmanın kapatılabileceği, ancak son duruşmaya katılmadığı için davanın mahkeme aşamasına gelme ihtimali de olduğu kaydedildi.

İspanyan'da daha önce Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso, Lionel Messi ve Javier Mascherano gibi isimler de vergi nedeniyle soruşturmaya tabi olmuştu.

36 yaşındaki Arda Turan, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Eylül ayında jübilesini yapmıştı. En son 2017'de Barcelona'da oynayan Turan'ın kulüple sözleşmesi 2020'ye kadar devam etti.
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