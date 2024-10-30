İspanya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İspanya genelinde görülen şiddetli fırtınalar yoğun yağmur ve sellere neden oldu. Fırtınalar ülkenin birçok bölgesinde büyük yıkıma yol açarken çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.





İspanyol devlet televizyonu TVE, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde seller nedeniyle en az 13 kişinin öldüğünü duyurdu.





İspanyol basını, ülkedeki 17 özerk bölgeden 10'unda şiddetli hava koşulları uyarılarının yapıldığını belirtti. Popüler tatil yerleri olan Endülüs, Murcia ve Valencia'nın hava koşullarından en fazla etkilenen bölgeler arasında olduğu kaydedildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre ülkede yoğun yağışların yanı sıra dolu ve şiddetli rüzgarların da görüldüğü belirtildi. Fırtına, nehirlerin taşmasına; sokakların, evlerin ve arazilerin sular altında kalmasına neden oldu. Araç ve ağaçların sel sularında sürüklendiği bildirildi.





El País gazetesi, güneydoğudaki Albacete bölgesinde altı kişinin kayıp olduğunu bildirirken, Valencia bölgesinde de bir kamyon şoförüne ulaşılamadığı kaydedildi.





Valencia özerk bölgesinin başkanı Carlos Mazón, hayatını kaybedenlerden bazılarının cesedine ulaşıldığını doğrularken, kurbanların aileleri bilgilendirilene dek yetkililerin daha fazla ayrıntı veremeyeceğini belirtti. Mazón, "daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını" ifade ederken, İspanyol basını kimi bölgelere bir günde bir aylık yağışın düştüğünü bildirdi.





İspanya hükümetinin oluşturduğu kriz komitesi dün fırtınalarla mücadele yollarını görüşmek amacıyla toplandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, kayıp kişilere ve fırtınanın yol açtığı tahribata dair haberleri "endişeyle yakından takip ettiğini" ifade ederken vatandaşları yetkililerin tavsiyelerine uymaya çağırdı.