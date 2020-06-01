İspanya'da son 24 saatte ölüm olmadı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüsünden (Covid-19) son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.







Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren bakanlık, son bir haftada 35 kişinin salgından öldüğünü duyurdu.





Bakanlık haftalık ölü sayısını dün 39 olarak açıklamıştı. Ülkedeki 17 özerk yönetimden 8’inde son bir haftadır Covid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmediği ifade edildi.





Açıklamada ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 71 olduğu, toplam sayının 239 bin 638’e yükseldiği bilgisi verildi.





HÜKÜMET OHAL’İ SON KEZ UZATMAK İSTİYOR





Covid-19’a karşı tedbir amacıyla 14 Mart’tan bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya’da, yeni vaka sayılarında da ciddi düşüşler görülürken, dün 96 olan sayısının bugün 71’e kadar gerilemesi dikkati çekti.





Ülkede, salgının zirve yaptığı 2 Nisan’da bir günde 950 kişinin hayatını kaybettiği ve yeni vaka sayısının 8 binden fazla olduğu açıklanmıştı.





İspanya’da sol koalisyon hükümeti, normal süresi 7 Haziran’da dolacak OHAL’i 21 Haziran’a kadar, son kez uzatmak için bu hafta içinde meclisin onayını isteyecek.





Dört aşamalı olarak 4 Mayıs’ta başlatılan kademeli normalleşme sürecinde ise bugün itibariyle nüfusun yüzde 70’i üçüncü, yüzde 30’u da ikinci aşamada bulunuyor. Kanarya ve Balear adalarındaki dört küçük adada ise son aşamaya geçildi.