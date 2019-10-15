Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'da Türkiye'ye ambargo getirdi /15 Ekim 2019 20:04

İspanya'da Türkiye'ye ambargo getirdi

İspanya, Suriye harekatının yedinci gününde Türkiye'ye silah ihracatının askıya alındığını duyurdu. Almanya ve Fransa’nın Türkiye'ye silah satışını askıya alma kararının ardından Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç de Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

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 İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılabilecek silahların satışını askıya alacaklarını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, “İspanya, Avrupa Birliği partnerleriyle koordinasyon içinde, Suriye’deki operasyonda kullanılabilecek askeri malzemelerin ihracatı için yeni lisans vermeyecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İspanya’nın Türkiye’deki askeri varlığının, bölgedeki barış ve istikrarı teşvik etme amaçlı NATO operasyonunun bir parçası olduğu kaydedildi. Daha önce İspanya Savunma Bakanlığı, Türkiye’de bulunan İspanya’ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin geleceğinin NATO’ya bağlı olduğunu açıklamıştı. 
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