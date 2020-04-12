İspanya'da ve Fransa'da düşüş başladı: Bazı sektörler yavaş yavaş açılıyor

İspanya yönetimi 11 Nisan, Cumartesi yaptığı açıklamada ülkede haftalardır uygulamada olan, hareketliliğin kısıtlanmasına yönelik önlemler kapsamında faaliyeti durdurulan sektörlerden bazılarında yeniden iş başı yapılacağını aktardı.

Yönetimin açıklaması, dünyada vaka sayısı ve can kaybı açısından Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da 23 Mart'tan bu yana bir günde yaşanan en az virüs kaynaklı ölümün kaydedilmesinin ardından geldi.

23 Mart'tan bu yana ülke genelinde sadece zorunlu işlerde çalışanlar görev başındaydı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri önlemlerin erken elden bırakılmaması gerektiği yönündeki uyarıları devam ederken İspanya hükümetinin aldığı karar eleştirilerin odağı oldu ve kısıtlamaların esnetildiği algısına yol açtı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, "Hala korunma sürecindeyiz. Kısıtlamaları esnetmiyoruz" dedi. Ancak Pazartesi günü itibariyle inşaat, imalat ve benzeri bazı sektörlerde firmalar yeniden iş başı yapabilecek ve bu binlerce kişinin haftalar sonra yeniden çalışmaya başlayacağı anlamına geliyor.

Fransa’da Ölü Sayısında Önemli Düşüş: 24 saatte 353 Ölü





Corona virüüsnden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa’da, sokağa çıkma yasağının 25’inci gününde, ölü sayısında önemli düşüş kaydedildi. Ülkede son 24 saat içinde, hastanelerdeki ölü sayısı 121 azalarak 353’e geriledi.





Fransa Ulusal Sağlık Ajansı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüsün yayılma hızının yüksek seviyede olmakla beraber düzenli bir seyre girdiğini belirtti. Fransız yetkili, bu rakamlara rağmen, sokağa çıkma yasağına harfiyen uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.





Salomon, son 24 saatte, hastanelerde 353, yaşlı bakımevlerindeyse 290 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Buna göre, ölü sayısı, 8 bin 943’ü hastanelerde, 4 bin 889’u yaşlı bakımevlerinde olmak üzere toplam 13 bin 832’ye ulaştı.





Salomon’un açıkladığı rakamlara göre, ülkedeki vaka sayısı da 93 bin 790’a yükseldi.





Corona virüsüne yakalanarak hastanede tedavi görenlerin sayısı 2 bin 44 artarak 31 bin 320’ye ulaştı. Bunlar arasında durumu ağır olan 6 bin 883 hastaysa yoğun bakımda tedavi olmaya devam ediyor. Fransa’da son 24 saatte 255 hasta yoğun bakıma alındı.





Hastaneye yatan hasta sayısının, iyileşerek taburcu olanlara göre gerilemesiyse üçüncü gününe girdi. Son 24 saatte, hastaneye giren hasta sayısı, taburcu edilen hasta sayısından 121 daha az oldu.