Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da virüs kaynaklı günlük can kayıpları son 2,5 ayın en düşük seviyesinde /30 Eylül 2021 22:08

İspanya'da virüs kaynaklı günlük can kayıpları son 2,5 ayın en düşük seviyesinde

Bir dönem koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İspanya'da virüs kaynaklı günlük can kayıplarının son 2,5 ayın en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.

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İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybederken, bu, son 2,5 ayın en düşük seviyesi oldu.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, son bir aydır tespit edilen yeni vaka sayılarındaki ve can kayıplarındaki düşüş devam etti.

Bakanlık, son 24 saatte Covid-19'dan 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 400 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece, salgın kaynaklı günlük can kaybı sayısı temmuz ayı ortalarından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana can kaybı sayısı 86 bin 415'e, vaka sayıları da 4 milyon 959 bin 91 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek, 59'a geriledi.

Mevcut durumda hastanelerde 2 bin 516 kişi Covid-19 teşhisiyle tedavi görüyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetim arasından Madrid, 4 Ekim pazartesi gününden itibaren bölgesindeki Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılması kararını aldı.

Diğer yandan İspanya'da Covid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 77,2'si (36 milyon 613 bin 575 kişi) ulaştı.
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