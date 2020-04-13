İspanya'da virüs yayılımında düşüş var

Son 24 saatte 517 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 17 bin 489'a ulaştı, vaka sayısı da 169 bin 496’a yükseldi. İki haftalık karantinanın ardından bazı sektörlerde mesai de başladı.





Salgının yayılma hızının yavaşladığı İspanya’da, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 517 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, son üç haftalık süreçte kaydedilen en düşük artış oldu. Toplam can kaybı da 17 bin 489'a yükseldi.





Ülkedeki toplam vaka sayısı ise bir önceki güne göre 3 bin 477 artarak 169 bin 496’a ulaştı. Vaka bakımından 20 Mart’tan bu yana en düşük artış kaydedildi.





Bazı sektörlerde mesai başladı





Öte yandan iki haftalık karantina sürecinin ardından iş hayatında hareketlilik de başladı. Hükümet, ağır sanayi ve inşaat sektöründe çalışanların işe dönebileceğini duyurdu. Aynı şekilde gıda dağıtımı, iletişim ve hijyen alanında çalışanların da işlerine dönebileceği belirtildi. Marketler ve mağazalar ise kapalı kalmaya devam edecek, ofis çalışanlarına da evden çalışmaları yönünde çağrı yapıldı.





Ancak pek çok uzman ve siyasetçi ikinci bir salgın riskine dikkat çekerek, bu kararın erken alındığını belirtti.



