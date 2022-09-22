Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da zenginlere 'ek vergi' hazırlığı /22 Eylül 2022 23:53

İspanya'da zenginlere 'ek vergi' hazırlığı

Hayat pahalılığının arttığı ve ekonomik dar boğazın yaşandığı ülkelerden birisi olan İspanya'da zengin vatandaşlara ek vergi getirilmesinin gündemde olduğu ifade edildi

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diken.com.tr'de yer alan habere göre İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle başlayan yüksek enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi alınması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Montero, mecliste gazetecilere “Yüksek gelirliler ve enerji şirketleri gibi olağanüstü kazanç sağlayanlardan daha fazla çaba göstermelerini istememiz gerekiyor” dedi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının talebi olan zenginlerden daha fazla vergi alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Montero, geçici olacak ek vergilerin 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi.

İspanya’da ekonomik sorunlardan dolayı vergi konusu sürekli gündemde olurken ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri son günlerde farklı vergi indirimleri kararları alıyor.
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