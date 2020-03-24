Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'daki bir buz pisti morga dönüştürülüyor /24 Mart 2020 23:23

İspanya'daki bir buz pisti morga dönüştürülüyor

İtalya'dan sonra Koronavirüs'ün Avrupa'da en çok etkilediği ülke konumuna gelen İspanya'dan acı haberler iletilmeye devam ediyor. Madrid'deki bir buz pateni merkezinin Koronavirüs'ün nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir süre tutulacağı morga dönüştürüleceği ifade edildi.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin nakledileceği morga dönüştürüldü.

Euronews'in haberine göre, Vaka sayısının 40 bine yaklaştığı ülkede Koronavirüs büyük bir hızla yayılırken başkent Madrid'de en az bin 200 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer pazartesi günü, başkentteki hastanelerin yükünü ve kurbanların ailelerinin acılarını hafifletmek için "Buz Sarayı"nın geçici morg olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bunun "istisnai bir önlem" olduğunu belirten yetkililer, morgun gün içinde kullanıma açık hale geleceğini belirtti.

Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle cenazeler toplanamadı

Öte yandan Madrid Belediyesi, cenaze işlerinin personeli için koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle cesetlerin toplanamadığını açıkladı.

Cenaze işleri, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, diğer cenaze hizmetleri tarafından kapalı bir tabutla gönderilmesi halinde her zamanki gibi defnedileceğini bildirdi.
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