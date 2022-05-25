İspanya'dan 12 milyar dolarlık 'mikroçip' hamlesi

Yarı iletken çip kıtlığına karşı stratejiler





Euronews'ingöre, İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, ülkesinin dünyanın en büyük çip üreticilerinden birine dönüştürecek yatırım için 12, 3 milyar euro ayırmayı planladıklarını açıkladı.Calvino, tasarımdan mikroçip üretimine kadar modern sanayinin temel alanlarını kapsayacak olan beş yıllık planın Covid-19 pandemisi sonrasında ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla hükümetin geliştirdiği en iddialı proje olduğunu duyurdu ve projenin diğer sektörleri de olumlu etkileyeceğinin altını çizdi.İspanyol bakan ayrıca Ukrayna'daki savaşın enerji, teknoloji, gıda üretimi ve siber güvenlik gibi alanlarda stratejik özerkliğin güçlendirilmesini önceliklendirdiğini vurguladı.Avrupa Birliği'nin mikroçip üretimindeki zayıf pozisyonunu güçlendirecek olan bu proje ile Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Çin'e olan bağımlılığın azalması amaçlanıyor.Covid-19 salgını ile farbrikaların kapanması, öte yandan çiplerin kullanıldığı elektronik aletler, bilgisayar, cep elefonu gibi ürünlere olan talebin hızla artması küresel çip kıtlığı sorununu yarattı.Kıtlık sonucu otomotiv sanayi ve cep telefonu üreticisi firma üretimini azalttı ya da durdurmasına sebep oldu.Bu sorundan fazlasıyla etkilenen AB geçtiğimiz yıl Çin'le imzaladığı yatırım anlaşmasının onay sürecini askıya almasının ardından bazı stratejik ürünleri temin ettiği Çin ve diğer yabancı tedarikçi ülkelere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla hazırladığı güncellenmiş sanayi stratejisini açıklamıştı.Bu kapsamda üye ülkelerin ithal ettiği çip, gıda ve ham maddeye bağımlılığın azaltılması konusunda anlaşmaya varan birlik bunun için 43 milyar euroluk fon ayırarak ürettiği yarı iletkenler payını 2030 itibarıyla yüzde 9'dan yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.ABD de ulusal çip üretim sektörüne 52 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.