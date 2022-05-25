Samanyolu Haber /Ekonomi / İspanya'dan 12 milyar dolarlık 'mikroçip' hamlesi /25 Mayıs 2022 08:00

İspanya'dan 12 milyar dolarlık 'mikroçip' hamlesi

İspanya'da hükümet Covid-19 pandemisi ile başlayan küresel çip kıtlığı sorununa çözüm sunmak amacıyla bu sektöre yatırım yapmayı planlıyor.

SHABER3.COM

Euronews'in haberine göre, İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, ülkesinin dünyanın en büyük çip üreticilerinden birine dönüştürecek yatırım için 12, 3 milyar euro ayırmayı planladıklarını açıkladı.

Calvino, tasarımdan mikroçip üretimine kadar modern sanayinin temel alanlarını kapsayacak olan beş yıllık planın Covid-19 pandemisi sonrasında ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla hükümetin geliştirdiği en iddialı proje olduğunu duyurdu ve projenin diğer sektörleri de olumlu etkileyeceğinin altını çizdi.

İspanyol bakan ayrıca Ukrayna'daki savaşın enerji, teknoloji, gıda üretimi ve siber güvenlik gibi alanlarda stratejik özerkliğin güçlendirilmesini önceliklendirdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin mikroçip üretimindeki zayıf pozisyonunu güçlendirecek olan bu proje ile Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Çin'e olan bağımlılığın azalması amaçlanıyor.
Yarı iletken çip kıtlığına karşı stratejiler

Covid-19 salgını ile farbrikaların kapanması, öte yandan çiplerin kullanıldığı elektronik aletler, bilgisayar, cep elefonu gibi ürünlere olan talebin hızla artması küresel çip kıtlığı sorununu yarattı.

Kıtlık sonucu otomotiv sanayi ve cep telefonu üreticisi firma üretimini azalttı ya da durdurmasına sebep oldu.

Bu sorundan fazlasıyla etkilenen AB geçtiğimiz yıl Çin'le imzaladığı yatırım anlaşmasının onay sürecini askıya almasının ardından bazı stratejik ürünleri temin ettiği Çin ve diğer yabancı tedarikçi ülkelere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla hazırladığı güncellenmiş sanayi stratejisini açıklamıştı.

Bu kapsamda üye ülkelerin ithal ettiği çip, gıda ve ham maddeye bağımlılığın azaltılması konusunda anlaşmaya varan birlik bunun için 43 milyar euroluk fon ayırarak ürettiği yarı iletkenler payını 2030 itibarıyla yüzde 9'dan yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

ABD de ulusal çip üretim sektörüne 52 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'dan 12 milyar dolarlık 'mikroçip' hamlesi Sonraki Haber >>

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:22