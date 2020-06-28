Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'dan kruvaziyer gemilerine giriş yasağına devam kararı /28 Haziran 2020 14:10

İspanya'dan kruvaziyer gemilerine giriş yasağına devam kararı

İspanya'da hükümet, kruvaziyer gemilerin İspanya sularına giriş yasağının devam etmesine karar verdi.

İspanya'dan kruvaziyer gemilerine giriş yasağına devam kararı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son bir haftada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Covid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 338 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 3 artırarak 28 bin 341 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 13 olan Covid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Castilla y Leon (5) ve Madrid (4) özerk yönetimlerinde gerçekleştiği görüldü.

PCR testlerine göre de son 24 saatte 191 artan vaka sayısının, 248 bin 469'a yükseldiği bilgisi verildi.

İspanyol limanları kruvaziyerlere kapalı
Öte yandan, İspanyol hükümeti, kruvaziyer gemilerin İspanya sularına giriş yasağının devam etmesi kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, "Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Komitesi tarafından virüsün yayılmasını engellemek için belirlenen hedeflere uygun olarak, tarafsızlık çizgisinde ve ayrımcılık içermeyen bir önlem olarak sağlık krizindeki durum son bulana kadar İspanyol limanlarının kruvaziyerlere kapalı olacağı" bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilerde de Covid-19'da şimdiye kadar 50 yerde görülen ikinci dalgadan 24'ünün devam ettiği ve durumun kontrol altında olduğu kaydedildi.

Portekiz'deki durum
Portekiz hükümeti ise Covid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin toplam sayısının 1561'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 323 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 189 olduğu bildirildi.

Covid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 864 olarak verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'dan kruvaziyer gemilerine giriş yasağına devam... Sonraki Haber >>

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:42