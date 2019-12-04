Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'dan Türkiye ile ilgili NATO açıklaması /04 Aralık 2019 21:36

İspanya'dan Türkiye ile ilgili NATO açıklaması

İspanya, Türkiye'deki patriotlarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. İspanya, ‘NATO füze savunma misyonu’ndaki varlığını 2020'de de sürdüreceğini açıkladı.

İspanya'dan Türkiye ile ilgili NATO açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Türkiye’deki ‘NATO füze savunma misyonu’ndaki varlığını 2020 yılında da sürdüreceğini açıkladı.

NATO Zirvesi’ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Adana’daki NATO füze savunma misyonuna katılımını sürdüreceğini açıkladı.

İspanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO toplantısı sırasında Sanchez’in Türkiye’deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme sözünün NATO üyesi ülkeler tarafından “kabul gördüğü” belirtildi.

İspanya NATO’nun Adana’daki füze savunma sistemiyle ilgili misyonunu 2015 yılında Hollanda'dan devralmıştı, İspanya Savunma Bakanlığı geçen haziran ayında Patriotların süresini 2019 sonuna dek uzatmıştı.

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekatının ardından İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından basına yapılan açıklamada, ülkenin Adana’da konuşlandırdığı Patriot füze savunma sistemlerinin yılsonunda süresinin dolduğu ve bu süreyi uzatmama kararının NATO’ya bildirileceği belirtilmişti.
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