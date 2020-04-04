İspanya'nın suçlamasına ilk cevap

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, Çin'den satın aldığımız solunum cihazlarını 'ihtiyaçları olursa' diye tutma kararı verdi." dedi.





Laya tıbbi ürünlerin 2 hafta sınırda tutulacağını ifade etti.





Ağır suçlamaya mukabil gün boyu sessiz kalan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geç saatlerde kısa bir açıklama yaptı.





Çavuşoğlu söz konusu iddiaların doğru olmadığını söyledi.







Görevi kısa süre önce devralan Laya, Ankara'nın tıbbi cihazlara getirdiği bir ihracat kısıtlaması sebebiyle Türkiye'de tutulduğunu dile getirdi.





İSPANYA VAK'A SAYISINDA AVRUPA'DA İLK SIRADA





El Pais'e konuşan kaynaklara göre Türkiye'deki İspanya Büyükelçiliği, ürünlerin teslim edilmesi için çaba sarf ediyor. Kaynaklara göre sipariş salgından ağır etkilenen Castilla-La Mancha ve Navarra'nın yönetimleri tarafından verildi.





Bugün itibarıyla Avrupa'da en çok vak'aya sahip ülke olan İspanya'da 124 bin 736 kişiye yeni tip Koronavirüs teşhisi konuldu.





İspanya'da 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.