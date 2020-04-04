İspanyol medyasında yer alan haberler, Yandaş medyanın 'Türkiye İspanya'ya yardım ediyor' güzellemelerindeki PİAR'ı aldı götürdü.





İspanya'nın en büyük yayın organlarından El Pais ve El Mundo gazeteleri , İspanya'nın Çin'den satın aldığı 150 solunum cihazı ve tıbbi ekipman yüklü bir uçağın gümrük sorunu sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’nda altı gündür tutulduğunu ileri sürdü.











Her iki ülke arasında krize neden olan olay











Koronavirüs salgını Avrupa'da en büyük darbelerinden birisini de İspanya'ya vurdu. Covid-19'un açtığı yara derinleşmeye devam ederken zor durumda olan hastaneler için İspanya hükümeti yüzlerce solunum cihazı talep etti. Özellikle Çin'den talep edilen bu cihazların cumartesi günü İspanya'ya varması beklenirken Ankara'da bürokratik engellere takıldığı iddia edildi ve gümrük denetimlerinin de yine Ankara yapıldığı söylendi

Türk makamları istese uçağı kaldırır





İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu olaya dair faaliyetlerin devam ettiğini belirtilen haberde uçuş engelinin hafta sonu kalkması beklendiği yazıldı. Ancak engelin kalkmasında Türk makamların elinde olduğu vurgulandı.



