Samanyolu Haber /Spor / İspanyol futbolcu sel felaketinde hayatını kaybetti! /01 Kasım 2024 18:11

İspanyol futbolcu sel felaketinde hayatını kaybetti!

Sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında Valencia altyapısından yetişen ve Eldense'nin de formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu Jose Castillejo da bulunuyor.

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İspanya'da yaşanan sel felaketi bir futbolcunun canını aldı... İspanya'nın Valencia şehrini vuran sel nedeniyle 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında Valencia altyapısından yetişen ve Eldense'nin de formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu Jose Castillejo da vardı.

VALENCİA'DAN AÇIKLAMA

Valencia Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımızda U18 seviyesine kadar forma giyen Jose Castillejo'nun sel felaketinde hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Castillejo'nun forma giydiği diğer kulüplerden Eldense de, "2015/2016 sezonunda takımımızın formasını giyen Jose Castillejo'nun 28 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.
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