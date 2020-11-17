Samanyolu Haber /Dünya / İspanyol uydusu uzayda kayboldu /17 Kasım 2020 23:04

İspanyol uydusu uzayda kayboldu

Güney Amerika'da bulunan Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatıldığı belirtilen ve 200 milyon Euro değerinde olduğu ifade edilen İspanyol uydusunun uzayda kaybolduğu duyuruldu.

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Fransız şirketi Arianspace'nin Vega roketiyle fırlatılan 200 milyon Euro'luk İspanyol uydusu İngenio uzayda kayboldu.

Uydunun fırlatılmasından sorumlu olan Fransız şirketi Arianspace, İngenio'yu yörüngeye sokmakla görevli Vega roketinin kalkışından 8 dakika sonra cihazın yörüngesinde bir sapma tespit edildiğini ve uzayda kaybolduğunu duyurdu.

Roketin, Güney Amerika'da bulunan Fransız Guyanası'ndaki Kuru Uzay Üssü'nden TSİ 16.52'de fırlatıldığı kaydedildi.

Arianspace yetkilileri, ilk bilgilere göre uydunun kaybolmasına insan hatasının neden olduğunu düşündüklerini belirterek, Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte bir araştırma komisyonu oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili Twitter hesabından mesaj yayımlayan Arianspace Yönetim Kurulu Başkanı Stephane İsrael de "Müşterilerimize, en derin üzüntülerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, İngenio'nun 200 milyon euroluk bir proje olduğu belirtildi. 

Temmuz ayında, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uydunun da Vega roketinin motorlarının birinde meydana gelen arızadan dolayı kaybolduğu hatırlatıldı. 
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