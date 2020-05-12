Samanyolu Haber /Dünya / İspanyollar hükümetlerini Koronavirüs nedeniyle mahkemeye verdi /12 Mayıs 2020 23:10

İspanyollar hükümetlerini Koronavirüs nedeniyle mahkemeye verdi

Avrupa'da Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da halk hükümeti yetersiz tedbir alması nedeniyle mahkemeye verdi.

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İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yakınlarını kaybettiklerini söyleyen 3 binden fazla kişi, "salgının yönetiminde yetersiz tedbirler alarak muhtemel bir cinayet suçu işlemek" suçlamasıyla hükûmete karşı Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Bir grup avukat aracılığıyla Yüksek Mahkemeye dilekçelerini sunan 3 bin 268 kişi, Başbakan Pedro Sanchez ve kabinesini suçladı.

Dilekçeye imza atanların sadece 116'sının, yakınının ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu gösteren ölüm belgesini ibraz ettiği belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre Covid-19 mağdurlarının başvurusunda hükûmete "virüse karşı mücadelede yetersiz tedbir almak, geç, sorumsuz ve kötü hareket etmek" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca muhalefetteki sağ görüşlü partilerin hükûmete yönelttiği suçlamaların başında gelen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm ülkede geniş çaplı gösteri yapılmasına izin verilerek salgının ülkede bu kadar fazla yayılmasına neden olunduğu" iddiası da mağdurların dilekçesinde yer aldı.

Öte yandan mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağ görüşlü Vox da "hükûmetin salgındaki yönetimini eleştirmek" için 23 Mayıs'ta ülke genelinde arabalarla gösteri yapılması için izin istedi.

Hükümete, "sosyo komünist ajandasını uygulamak için olağanüstü hali kullanmak ve salgın yönetimiyle ülkede sağlık, sosyal ve ekonomik krize neden olmak" suçlamalarını yönelten Vox, 23 Mayıs'ta İspanya'nın tüm büyükşehirlerinde araç konvoyları oluşturularak hükûmet karşıtı gösteri yapılması çağrısında bulundu.

İspanya'da şimdiye kadar 26 bin 744 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti, vaka sayısının 227 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.
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