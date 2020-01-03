Samanyolu Haber /Gündem / İSPARK'a da yüzde 18 zam /03 Ocak 2020 17:31

İSPARK'a da yüzde 18 zam

Türkiye'de yeni yılla birlikte zam furyası kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, otopark ücretlerine yüzde 18 zam yaptı.

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İSPARK zamlı tarife üzerinden hizmet vermeye başladı. Geçen aralık ayında İSPARK’a zam yapılacağı duyurulmuştu.

1. bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya,

2. bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1. bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı.

Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı.


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