Isparta Valiliği yalanlamıştı, ölüm belgesine göre Ramazan Nazlı donarak ölmüş

Isparta Yalvaç’ta elektrikler kesildiği süreçte yaşamını yitiren Ramazan Nazlı’nın ölüm raporunda, “Birden fazla vücut bölgesinin donması ve tanımlanmamış donma” ifadelerine yer verildi.







Elektriklerin günlerce kesildiği Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı evinde ölü bulunmuştu. Gazeteci Saygı Öztürk, Isparta’da yoğun kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintisinde yaşamını yitiren Ramazan Nazlı‘nın ölüm belgesini canlı yayında gösterdi. Nazlı’nın ölüm belgesinde ölüm nedeni birden fazla vücut bölgesinin donması.





VALİLİK YALANLAMIŞTI





Yatağında cansız bedeni bulunan Nazlı’nın donarak öldüğü söylenmişti. Ramazan Nazlı için Isparta Valiliği, “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir” açıklamasını yapmıştı.





BELGEYİ YAYINLADI







Gazeteci Saygı Öztürk önemli bir belge paylaştı. Öztürk, kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilen Nazlı’nın ölüm belgesini canlı yayında açıkladı. Öztürk şunları söyledi: “Ölüm belgesinde ölüm nedeni birden fazla vücut bölgesinin donması. Ramazan Nazlı donarak ölmüş. Bunu gizlemeye gerek yok. Bunu gizlemeye çalıştığınızda belgesi çıkar. CHP’li Yalvaç İlçe Başkanı bunu söyledi. Ya bu insanlar düşman değil ki. Yetkililerin bundan rahatsız olmaması gerekiyor. Evet elektrik kesildi, doğal gaz kesildi de. Ama öldü demek gizlemeye çalışmak olmaz.”