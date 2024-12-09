Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 asker şehit

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.





EKİPLER YOLA ÇIKTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi.





5 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Isparta Valisi Abdullah Emin yaptığı açıklamada, 5 şehit olduğunu açıkladı.