Isparta'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde 9 Aralık'ta bir askeri helikopter düştü. Kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de aralarında olduğu 6 asker şehit oldu. Helikopter kazasının nedeni belli oldu.





Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. MSB Kaynakları, Isparta'daki eğitim uçağı kazasına ilişkin açıklama yaptı.





Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır" denildi.







