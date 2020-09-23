"İspatlanırsa ekranlara çıkmam!" demişti

SAMANYOLUHABER- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atilla Sertel şahsi Twitter hesabında üç yıl önceki listeleri paylaştı.





Sertel, "Ersin Düzen’in Şirketi’nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı. Hüseyin Ersin Düzen'in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı." dedi.





ERSİN DÜZEN'İN ŞİRKETİ TRT'DEN AYLIK 412 BİN TL ALIYOR





"Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT’den tahsil etti." diyen Sertel, "Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.







ATİLLA SERTEL: ÜÇ YILDIR MAHKEME ZAPTI BEKLİYORUM





TRT’nin kendisine yaptığı açıklamayı kamuoyu İle paylaştığında Ersin Düzen'in kendisini mahkemeye vereceğini belirttiğini aktaran Sertel şunları kaydetti: "Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk Adaleti ağır çalışıyor(!) Hâkim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak."





Sertel şöyle devam etti: "Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanında ki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30’şar bin, kimine göre 15’er bin lira verdiği söyleniyor."





ERSİN DÜZEN VE YORUMCULARI





TRT Spor'da "Stadyum" isimli programı sunan Ersin Düzen önceki akşam Fatih Altaylı'nın iddialarına cevap verirken, "Fatih Altaylı benim için 'ayda TRT'den 400 bin TL, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF)100 bin TL maaş alıyor' diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" sorusunu yöneltmişti.





Düzen'in programında eski futbolcular Tümer Metin ve Ali Gültiken ise daimi yorumcu kadrosunda yer alıyor.





Bloomberg kanalında yorum yapan Fatih Altaylı, TRT'de program yapan Ersin Düzen'in 400 bin lira TRT'den 100 bin lira da TFF'den maaş aldığını iddia etmişti.











































