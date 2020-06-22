Samanyolu Haber /Gündem / Muhbirlik sevildi: Saatte 20 kişi ihbar edilip savcılığa bildiriliyor /22 Haziran 2020 09:30

Muhbirlik sevildi: Saatte 20 kişi ihbar edilip savcılığa bildiriliyor

Cumhuriyet Başsavcılıklarında ihbar edilen kişi sayısı iki kat arttı. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019’da saatte 20 kişi hakkında savcılıklara ihbarda bulunuldu.

SHABER3.COM

2018'de, savcılıklara yapılan ihbar sayısı 80 bin 866 iken, 2019'da bu sayı rekor kırarak, yüzde 118 artışla 176 bin 380'e ulaştı. Önceki seneden devreden ihbar dosyaları da eklendiğinde, son iki senede hakkında herhangi bir suçla ilintili olduğu gerekçesiyle ihbarda bulunulan kişi sayısı 297 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İhbar mekanizması, toplum üzerinde korku, tedirginlik ve yılgınlık yaratmak için sıklıkla kullanılan bir silah haline dönüştü'' dedi ve şunları söyledi:

“2019'da savcılıklarca işleme alınan 167 bin 293 ihbar dosyasından yalnızca yüzde 14'ü için soruşturma talimatı verilmiş. Geri kalan 119 bin 623 dosya yani yüzde 72'si için soruşturmaya gerek görülmedi.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhbirlik sevildi: Saatte 20 kişi ihbar edilip savcılığa... Sonraki Haber >>

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:28