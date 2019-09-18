Samanyolu Haber /Gündem / İsraf ekonomisine devam: AKP’li belediye 593 bin liralık hediyelik eşya aldı /18 Eylül 2019 09:36

İsraf ekonomisine devam: AKP’li belediye 593 bin liralık hediyelik eşya aldı

2017 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sırasında 145 milyon 844 bin TL borcu olduğu açıklanan AKP’li İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, 593 bin liraya hediyelik eşya aldı. Hepsinin üzerine AKP’li Başkan Atilla Aydıner’in ismi yazıldı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in geçen yıl 593 bin 150 TL'lik hediye aldığı ortaya çıktı. 

Hediyelik eşyaları, Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, hediyeler arasında porselen kahve fincan takımı, porselen vazo, nazar boncuklu kahve fincan takımı, Türk motif işlemeli altın kabartmalı ibrik, leğen takımının yanı sıra kupa bardak, ahşap radyo, kristal saat, kalem, evrak çantası, kadın cüzdanı ve aynası ile erkek cüzdan bulunuyor. 

Hediyelik vazoların ve fincanların üzerinde "Atila Aydıner Belediye Başkanı" ibaresi yer aldı. 

AKP'li Başkan Aydıner 2019 yılında önce 216 bin TL'ye, ardından 280 bin TL'ye bez çanta satın almıştı. Yalnızca 2019 yılında vatandaşa dağıtmak için alınan çantaların toplam bedeli 496 bin TL.


Atila Aydıner'in üzerinde isminin yazılı olduğu vazo hediye ettiği kişiler arasında Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da bulunuyor.
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