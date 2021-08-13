Samanyolu Haber /Gündem / İsrafta sınır tanımayan Erdoğan yine İBAN verdi /13 Ağustos 2021 10:02

İsrafta sınır tanımayan Erdoğan yine İBAN verdi

Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı

SHABER3.COM

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

İsrafta ve yandaş şirketleri milyon dolarlık ballı ihalele boğmakta sınır tanımayan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.




Muhalefet tepkili

Ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla yardım kampanyası başlatılması muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından "Devleti yönetememenin acziyeti içerisindesiniz! Merak ediyorum siz ne işe yarıyorsunuz?" şeklinde eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Koç da sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Koç, "Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Somali’ye 30 milyon dolar hibe edildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. THK’nın çürümeye bıraktığı yangın söndürme uçaklarının bakım maliyeti 4 milyon dolar. Twit bu kadar..." dedi.

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan da "Somali'ye 'canımsın' deyip 30 milyon $ hibe atarken ülkendeki sel felaketinde vatandaşa yardım için IBAN atıyorsun. Bir KHK'ya bakar. Ne de olsa soran, denetleyen yok, sorumluluk yok, hesap verebilirlik yok!" ifadelerini kullandı.


Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özkan ise hükümeti sele karşı hazırlıksız olmakla eleştirirerek "Ama IBAN söz konusu olunca en öndesiniz, ayıptır!!" paylaşımını yaptı.
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